المفوضية الأوروبية: وحدها دول الاتحاد من يقيم معيار استخدام القوة على أراضيها ضد المتظاهرين

قالت دانا سبينانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن سلطات دول الاتحاد الأوروبي يحق لها تقييم استخدام القوة ضد المتظاهرين في بلادها.

وذكرت خلال تعليقها اليوم الاثنين على فعاليات احتجاجية على قيود صحية جديدة في هولندا تحولت إلى اشتباكات الشوارع، أنه لا يجوز تقييم استخدام القوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين ضد القيود في دول الاتحاد الأوروبي، إلا من قبل سلطات هذه البلدان التي يجب عليها الالتزام بمنع الاضطرابات.

وأضافت المتحدثة: "فقط السلطات والمحكمة في روتردام، لها سلطة التحقيق والإجابة على السؤال المتعلق بمدى تناسب استخدام القوة من قبل الشرطة. وليس لدينا ما نضيفه بشأن هذه المسألة".

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وتابعت دانا سبينانت: "الحق في التظاهر هو حق أساسي للمواطنين، لكن العنف في الشوارع غير مقبول. ومن واجب السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي ضمان سيادة القانون".

المصدر: تاس