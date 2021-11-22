لافروف يتهم فرنسا وألمانيا بالتواطؤ مع أوكرانيا وتشجيعها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة بشأن العناد الذي تبديه برلين وباريس، في التواطؤ وتشجيع رغبة كييف في عدم تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأضاف الوزير: "لقد انسحبت أوكرانيا علنا منها (اتفاقيات مينسك)، وبدل توبيخ أوكرانيا وإجبار عملائهم في كييف على القيام بما تم الاتفاق عليه، بدعم من إنجلترا وفرنسا، يقولون لنا: تعالوا لنجتمع معا مرة أخرى في صيغة نورماندي. هذا طريق مسدود".

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وتابع الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو اليوم: "ويثير قلقي الشديد، العناد الذي تبديه برلين وباريس في رفض دعم تنفيذ اتفاقيات مينسك، إنهما تريدان تبرير بكل الطرق الممكنة وتبييض تصرفات نظام كييف غير المقبولة".

المصدر: نوفوستي