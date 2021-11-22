لافروف: موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل عقد لقاء جديد بين رئيسي البلدين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل إجراء لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

إقرأ المزيد

وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أثناء اللقاء الجديد بين رئيسينا الذي يتم حاليا بحث موعد إجرائه وتفاصيل أخرى – سيصبح الملف الأوكراني بلا شك موضوعا للمناقشة بشكل أو بآخر".

المصدر: تاس