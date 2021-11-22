لافروف: موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل عقد لقاء جديد بين رئيسي البلدين
Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو وواشنطن تناقشان تفاصيل إجراء لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أثناء اللقاء الجديد بين رئيسينا الذي يتم حاليا بحث موعد إجرائه وتفاصيل أخرى – سيصبح الملف الأوكراني بلا شك موضوعا للمناقشة بشكل أو بآخر".
المصدر: تاس
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