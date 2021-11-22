بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة للعسكريين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، جنودا أمريكيين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة.

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وفي كلمة وجهها لجنود من أمام طائرة بدون طيار من طراز (إم كيو-9 ريبر)، قال لويد أوستن: "إنكم تصنعون فرقا مذهلا لمصالح أميركا في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط".

Before heading home, I got to chat with a few of our outstanding service members stationed at Al Dhafra Air Base. I wanted to make sure they knew how important their presence is to our regional partners, and I thanked them and their families for their service and sacrifice. pic.twitter.com/U99cmHIh3W — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 22, 2021

وتعد "الظفرة" قاعدة جوية رئيسية للأمريكيين في المنطقة، في حين أن القاعدة الجوية الأمريكية الرئيسية في المنطقة هي قاعدة "العديد" في قطر، والتي يوجد بها مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إذ ساهمت القاعدتان في عمليات الإجلاء من أفغانستان مؤخرا.

وكان أوستن قد التقى في وقت سابق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: "أسوشيتد برس"