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بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة للعسكريين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

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بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة للعسكريين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات
Reuters IRAKLI GEDENIDZE
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
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التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، جنودا أمريكيين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة.

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وفي كلمة وجهها لجنود من أمام طائرة بدون طيار من طراز (إم كيو-9 ريبر)، قال لويد أوستن: "إنكم تصنعون فرقا مذهلا لمصالح أميركا في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط".

وتعد "الظفرة" قاعدة جوية رئيسية للأمريكيين في المنطقة، في حين أن القاعدة الجوية الأمريكية الرئيسية في المنطقة هي قاعدة "العديد" في قطر، والتي يوجد بها مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إذ ساهمت القاعدتان في عمليات الإجلاء من أفغانستان مؤخرا.

وكان أوستن قد التقى في وقت سابق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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