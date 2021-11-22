طهران: العلاقات مع أذربيحان ستشهد تطورات إيجابية ورئيسي سيلتقي علييف على هامش قمة "إيكو"
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أوضحت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن العلاقات مع أذربيحان "سوف تشهد تطورات إيجابية".
وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "علاقاتنا مع أذربيجان سوف تشهد تطورات إيجابية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يلتقي بالرئيس الأذري، إلهام علييف، على هامش قمة مجموعة "إيكو" للتعاون الاقتصادي.
المصدر: RT
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