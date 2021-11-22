الصحة العالمية تقدم أول مساعدة إنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا

قال أوليغ دوبوفيك ممثل مكتب الصحة العالمية في مينسك، إن المنظمة نقلت أول مساعدة إنسانية إلى مركز "بروزغي" على الحدود البيلاروسية البولندية، حيث تم إيواء المهاجرين.

وذكر أن الدفعة، تتضمن مواد للنظافة الشخصية والصحة العامة، وهي ضرورية ومفيدة بما في ذلك للوقاية من كوفيد-19.

وأضاف دوبوفيك: "تتضمن المساعدات الإنسانية المذكورة، التي يتم توزيعها في إطار مهمة منظمة الصحة العالمية، مستلزمات النظافة الشخصية، بما في ذلك مواد معقمة لليدين وكمامات واقية للوجه، وصابون سائل ومعجون أسنان، ومناديل رطبة، وورق تواليت".

ووفقا له، تم تسليم الجزء الأول من الشحنة إلى المركز. وبشكل إجمالي تخطط المنظمة لتسليم 600 سلة مساعدات خلال اليوم.

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بالإضافة إلى ذلك، ستوفر منظمة الصحة العالمية، الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

يوم أمس الأحد، قالت ليودميلا كيدا رئيسة المديرية العامة للصحة في مقاطعة غرودنو البيلاروسية، إنه تم نقل حوالي 100 مهاجر من مركز "بروزغي" اللوجستي إلى المستشفى، بما في ذلك المصابون بحالات حالة حادة من كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي