مادورو يعلن عن فوز مقنع للاشتراكيين في الانتخابات المحلية في فنزويلا

هنأ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الحزب الاشتراكي الموحد بفوزه بمناصب رؤساء الأقاليم في 20 ولاية والعاصمة كاراكاس في الانتخابات المحلية التي جرت في فنزويلا أمس الأحد.

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وقال مادورو: "إنه نتيجة لجهود 24 منطقة فدرالية لبلادنا والقطب الوطني الكبير، فازت قوى الثورة بـ 21 منصبا بما في ذلك في عاصمة فنزويلا كاراكاس وهذه 21 منطقة من أصل 24 منطقة، وهي نتيجة لعمل مجتهد".

وتدل معلومات مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي على أن المرشحين من الحزب الاشتراكي الموحد فازوا بـ 20 من أصل 23 منصبا لرؤساء الأقاليم، وذلك بعد فرز 90,21% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41,8%.

أما المعارضة الفنزويلية ففازت وفق النتائج التمهيدية بالانتخابات المحلية في 3 ولايات وهي: كوخيديس ونويفا إيسبارتا وسوليا.

المصدر: نوفوستي