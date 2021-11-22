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أنصار الحكومة الفنزويلية يفوزون في الانتخابات المحلية في 20 ولاية وكاراكاس

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أنصار الحكومة الفنزويلية يفوزون في الانتخابات المحلية في 20 ولاية وكاراكاس
Reuters
كاراكاس، فنزويلا، 21 نوفمبر 2021
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أفاد مجلس الانتخابات الوطنية في فنزويلا بأن المرشحين من الحزب الاشتراكي الموحد فازوا في الانتخابات المحلية في 20 من أصل 23 ولاية فنزويلية والعاصمة كاراكاس.

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وقال رئيس المجلس، بيدرو كيسلاديليا، في بث قناة "Venezolana de Televisión" المحلية، أمس الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41,8% ما يعادل 8 ملايين 151793 شخصا، مضيفا أنه تم حتى الآن فرز نحو 90% من أوراق الاقتراع.

جرت في فنزويلا أمس الأحد الانتخابات المحلية التي قام الفنزويليون أثناءها باختيار حكام الأقاليم ورؤساء البلديات ومجالس المدن. وقال مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا سابقا إن أكثر من 70 ألف مرشح يتنافسون على هذه المناصب، مضيفا أن الانتخابات جرت بمشاركة نحو 300 خبير أجنبي.

المصدر: تاس

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