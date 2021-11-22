الرئيس راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات في بلغاريا

قالت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا، إن رئيس البلاد الحالي رومين راديف يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وفقا للنتائج الأولية.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين، أنه وبعد معالجة 99.44٪ من البروتوكولات الانتخابية بحلول الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، تبين فوز راديف بولاية رئاسية ثانية.

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ووفقا للمعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، صوت 66.67٪ من الناخبين (1532412 شخصا) لصالح راديف.

وحصل منافسه رئيس جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف، على 31.85٪ من الأصوات (732.035).

وفي ذات الوقت صوت 1.48٪ من الناخبين (33979) ضد الجميع.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلغاريا يوم الأحد. وحسب اللجنة، مرت دون انتهاكات جدية، ونوهت بأن فرز الأصوات قارب على الانتهاء.

المصدر: تاس