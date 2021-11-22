سيارة تقتحم مهرجانا في ويسكونسن الأمريكية وتصدم عددا من الأشخاص (صور + فيديو)

اقتحمت سيارة مهرجانا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون من طراز "إس.يو.في" مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

A car just plowed through the Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. Reports of multiple injuries and gunfire.pic.twitter.com/VNSVe7JfSG — Leftism (@LeftismForU) November 22, 2021

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

وأظهر الفيديو عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد بعد الحادث.

#BreakingNews: The Waukesha Holiday parade area evacuated Sunday as Wisconsin police declared a ‘mass casualty incident’ after a car reportedly drove into a holiday parade.



Multiple people were injured when SUV plows into the crowd at Waukesha Christmas Parade. pic.twitter.com/9TQ7jKYfjk — Edirin I CYBER (@Edirined) November 22, 2021

المصدر: News Executive + RT