عبروا جسرا ضيقا.. غرق 15 شخصا بمياه المد خلال مهرجان بوذي في ميانمار (صور + فيديو)

غرق 15 شخصا على الأقل يوم الأحد أثناء عبورهم جسرا ضيقا غمرته مياه المد في ميانمار، قاصدين مهرجانا بوذيا.

ووقع الحادث عندما حاول آلاف المصلين الوصول إلى معبد كييك هني الواقع على نتوء صخري على مسافة حوالى ثلاثة كيلومترات من الساحل قرب بلدة ثانبيوزايات في ولاية مون جنوب البلاد.

وقال كو كياو ثو، وهو منقذ من ثانبيوزايات لوكالة "فرانس برس" إن 15 جثة نقلت إلى المستشفى وما زال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

ووفقا للسلطات المحلية، غلاق بعضهم أثناء محاولتهم عبور الجسر الهش والذي يبلغ عرضه نحو أربعة أمتار فقط فيما كان المد مرتفعا جدا.

وقال المسؤول المحلي ناي ساهاي إيان: "عادة نسمح للناس بالحضور في السادسة والنصف صباحا، لكنهم لم يستمعوا إلينا وبدأوا محاولة العبور في وقت مبكر جدا".

وأشارت "أ ف ب" إلى أن آخرين غرقوا في وقت لاحق بعدما تم دفعهم في البحر بفعل الازدحام على الممر.

وقال ناي وونا وهو من السكان المحليين لوكالة فرانس برس، إن الطريق لم يكن واضحا بشكل كاف ما يصعب عملية التنقل خلاله.

L'état Mon :Vague de la mer frappe les pèlerins

21 Novembre 2021

Au moins 21 pèlerins ont été tués et plus de 100 autres étaient portés disparus ce matin pour cause d'une vague de la mer lors de la traversée la mer à pied pour la fête de la pagode kyaik Nae Ye . pic.twitter.com/JgKkxjF77Q — Birmanie Aujourd'hui (@MyanmarTourisme) November 21, 2021

At least 15 pilgrims died and some others went missing in a crush and waves this morning at the festival of Kyaikne Yele Pagoda located in the sea about two miles from the beach between Emkhe and Wekalaung villages, Thanphyuzayet Township, Mon State. 2/2https://t.co/0b1Il8rRp2pic.twitter.com/8ex60t2qng — ElevenMyanmar (@ElevenMyanmar) November 21, 2021

Dozens of Kyaiknaeyele pilgrim in Thanpyozayat have been swept away by the rising tide into the sea, and many went missing. The rescue team has recovered 14 bodies of which an abbot, 2 men and 12 women have been located, and their bodies been sent to Thanphyozayat hospital. pic.twitter.com/nf79EYoWjm — Chindwin News Agency (@TheChindwin) November 21, 2021

المصدر: أ ف ب