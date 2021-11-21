 
مباشر

الخارجية الروسية: لقاء بوتين - بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لقاء بوتين - بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة
Sputnik Nina Zotina
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs9g

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يتطلب تحضيرا جيدا وهو ما يجري في الوقت الحالي.

إقرأ المزيد
موسكو: قمّة بوتين وبايدن قد تعقد حتى نهاية العام
موسكو: قمّة بوتين وبايدن قد تعقد حتى نهاية العام

وفي تصريحات متلفزة قال ريابكوف اليوم الأحد إن أجندة اللقاء المرتقب "هائلة"، مضيفا: "لكن الاتصال يجب تحضيره جيدا كي يتحقق وهذا ما نقوم به".

وذكر الدبلوماسي أن لدى الولايات المتحدة مطالبات عدة ضد روسيا، بما في ذلك بشأن أوكرانيا، مضيفا: "يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن".

من جهته أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد. وكان بيسكوف ذكر سابقا أن لقاء بين الرئيسين يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا