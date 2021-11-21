"روس كوسموس": نتعقب الدرونات الفضائية العسكرية الأمريكية

قال دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أمس السبت، إن مؤسسته تعرف وترى وتتابع الطائرة الفضائية العسكرية الأمريكية بدون طيار X-37.

وأضاف روغوزين، في حديث تلفزيوني، معلقا على مهمة الدرون X-37: "حسنا، أولا يجب أن أقول إننا نرى كل شيء، ونعرف كل شيء، ونتعقب كل شيء. يمكنني أن أخبركم بكل يقين، نحن لا نتخلف عن أحد في مجال الفضاء العسكري".

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في وقت سابق، ذكر الجانب الروسي أن الطائرات بدون طيار X-37 المدارية، قادرة على حمل عدة رؤوس نووية قتالية، وتعتبر منظومة استراتيجية ضاربة في الفضاء، وهذه الدرونات قادرة على المناورة في الفضاء عن طريق تغيير مدارها.

من جانبها، تزعم الولايات المتحدة رسميا بأن X-37 مخصص للأغراض العلمية والاستطلاعية فقط.

المصدر: نوفوستي