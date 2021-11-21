سحب رخصة قيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك

اضطر زعيم المعارضة البولندية والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، لتسليم رخصة قيادته للشرطة ودفع غرامة تعادل 120 دولارا بسبب تجاوزه السرعة.

وكان توسك، رئيس وزراء بولندا في الفترة من 2007 إلى 2014، قد أعلن عبر صفحته على "تويتر" يوم السبت أن العقوبة كانت مناسبة: "قبلتها من دون مناقشة".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "باب" عن الشرطة قولها إنه تم توقيف توسك بالقرب من بلدة مالاوا شمال وارسو صباح السبت لقيادته بسرعة 107 كيلومترات في حين أن الحد الأقصى للسرعة هناك 50 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن توسك هو زعيم حزب "المنبر المدني" الليبرالي المحافظ أكبر حزب معارض في بولندا.

المصدر: د ب أ