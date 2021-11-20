ترامب يعتبر استدعاء الكونغرس مستشاره السابق "مطاردة للساحرات"

اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب استدعاء مستشاره السابق بيتر نافارو للكونغرس على خلفية تحقيق في أخطاء الإدارة الجمهورية في مكافحة جائحة كورونا، "مطاردة للساحرات".

وقال ترامب: "الديمقراطيون يشاركون في مطاردة ساحرة أخرى، هذه المرة ضد استجابة إدارتي غير المسبوقة والرائعة لفيروس كورونا، على الرغم من حقيقة أن عددا أكبر من الأمريكيين لقوا حتفهم بسبب كورونا هذا العام أكثر من عام 2020 كله".

وأضاف: "لماذا لا يحققون مع هيلاري كلينتون، عندما تم إثبات الكثير عنها وعن أكاذيب مقر حملتها، التي تهدف إلى تشويه سمعتي ومراقبة مقري".

وأشار ترامب إلى أنه أبلغ نافارو بضرورة "حماية الامتيازات التنفيذية" وعدم السماح لـ"هؤلاء الديمقراطيين الساخطين بتشويه الإنجازات العظيمة" لإدارته.

وختم: "مطاردة الساحرات يجب أن تتوقف".

وأرسلت لجنة من مجلس النواب الأمريكي إلى نافارو استدعاء لإلزامه بالرد شخصيا على أسئلة المشرعين بحلول الـ15 من ديسمبر المقبل، وكذلك تقديم الوثائق المتعلقة بالقضية إلى المجلس بغضون أسبوعين.

المصدر: "نوفوستي"