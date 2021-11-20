إثيوبيا تحذر وسائل إعلام دولية تنشط في أديس أبابا
AFP
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أصدرت هيئة الإعلام الإثيوبية تحذيرا لوسائل إعلام أجنبية تنشط في أديس أبابا، على خلفية نشرها "الأكاذيب والأنباء المضللة" حول الشأن الإثيوبي.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها وجهت رسالة تحذيرية لكل من "سي إن إن"، "بي بي سي"، "رويترز" و"أسوشيتد برس".
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات إذا لم تلتزم بالقوانين واللوائح الحكومية سيتم سحب تراخيصها.
وأضافت أن هذه المؤسسات الإعلامية "نشرت معلومات وتقارير مضللة وأكاذيب عن إثيوبيا لدعم جبهة تحرير تيغراي المصنفة من البرلمان الإثيوبي بالإرهابية".
المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية"
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