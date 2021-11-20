بوركينا فاسو.. إصابة 4 محتجين برصاص الجيش الفرنسي
Reuters
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أصيب أربعة متظاهرين بمدينة كايا في بوركينا فاسو يوم السبت بجروح إثر إطلاق جنود فرنسيين الرصاص على حشد من المحتجين، فيما أعلنت الشرطة البوركينية أن الإصابات لا تهدد حياة المصابين.
وتصاعدت التوترات في كايا منذ عدة أيام، حيث نشبت احتجاجات ضد القوافل العسكرية الفرنسية المتجهة إلى النيجر المجاورة.
ولقى ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم إثر هجوم إرهابي وقع الأحد الماضي شمالي البلاد.
وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في منطقة الساحل الممتدة جنوب الصحراء الكبرى بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر.
المصدر: وكالات
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