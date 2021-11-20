وسائل إعلام: الشرطة البريطانية تعتقل 30 ناشطا عطلوا المرور عبر أحد جسور لندن (فيديو)

أوقفت الشرطة البريطانية مساء أمس السبت 30 من نشطاء المناخ أغلقوا جسرا في وسط لندن.

ونظمت "مظاهرة جسر لامبيث" دعما لتسعة من نشطاء "إنسوليت بريطانيا" الذين سجنوا هذا الأسبوع لتحديهم أمرا قضائيا بشأن إغلاق الطرق.

وشارك في الاعتصام ما يصل إلى 250 شخصا، وأغلقوا الجسر لساعات.

ونفذت الشرطة الاعتقالات بموجب قانون النظام العام للاحتجاج، وقالت إن الجسر أعيد فتحه في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية