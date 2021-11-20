وسائل إعلام: الشرطة البريطانية تعتقل 30 ناشطا عطلوا المرور عبر أحد جسور لندن (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs63
أوقفت الشرطة البريطانية مساء أمس السبت 30 من نشطاء المناخ أغلقوا جسرا في وسط لندن.
ونظمت "مظاهرة جسر لامبيث" دعما لتسعة من نشطاء "إنسوليت بريطانيا" الذين سجنوا هذا الأسبوع لتحديهم أمرا قضائيا بشأن إغلاق الطرق.
وشارك في الاعتصام ما يصل إلى 250 شخصا، وأغلقوا الجسر لساعات.
ونفذت الشرطة الاعتقالات بموجب قانون النظام العام للاحتجاج، وقالت إن الجسر أعيد فتحه في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
المصدر: وسائل إعلام بريطانية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.