باكستان.. الإفراج عن عارضة أزياء تشيكية بعد تبرئتها في قضية مخدرات

أكد محامي عارضة الأزياء التشيكية تيريزا هلوسكوفا الإفراج عن موكلته في باكستان عقب تبرئتها من تهمة محاولة تهريب الهيروين إلى الإمارات.

وقال المحامي سيف الملوك: "هلوسكوفا غادرت السجن في مدينة لاهور شرقي البلاد، حيث تم تسليمها لممثلي السفارة التشيكية وتوجهت إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد".

وألقي القبض على عارضة الأزياء (24 عاما) في يناير 2018 وبحوزتها 8.5 كيلوغرام من الهيروين في مطار لاهور الذي كانت متجهة منه إلى إيرلندا عبر دبي، وفرضت عليها غرامة قدرها 800 دولار.

وبرأتها محكمة استئناف في لاهور مطلع الشهر الجاري، وأثناء المحاكمة دفعت هلوسكوفا ببراءتها، وقالت إن "شخصا آخر وضع المخدرات في حقائبها".

المصدر: "أ ب"