باريس.. إصابات في اشتباك بين المحتجين والشرطة

استخدمت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها نشطاء حركة "السترات الصفر"، بمناسبة الذكرى الـ3 لتأسيس الحركة.

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وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية أصيب شخصان على الأقل بجروح جراء الاشتباكات بين عناصر الأمن ومثيري الشغب.

وذكرت الوكالة أن الأجواء كانت متوترة منذ بداية المسيرة التي شارك فيها معارضو البطاقات الصحية إلى جانب أعضاء حركة "السترات الصفر"، مع قيام شبان بأزياء سوداء اندسوا في صفوف المتظاهرين بتفكيك صناديق القمامة ورشق رجال الأمن بالزجاجات الفارغة.

كما قام المشاغبون بإضرام النار في صناديق خشبية لتخزين الفواكه في السوق التي قد تم إغلاقها في منتزه فينسان أوريول.

وأضحت قناة BFMTV التلفزيونية أن الاشتباك بين الشرطة ومتظاهرين وقع بعد ظهر اليوم السبت قرب ساحة إيطاليا في الدائرة الـ13 من باريس، حيث تجمع ما بين ألف وألفين من أنصار "السترات" وهي حركة نظمت أواسط عام 2018 احتجاجا على تنامي الأسعار والضرائب لتتحول فيما بعد لحركة معارضة للحكومة، التي تتهمها بسوء إدارة أمور البلاد والتقاعس في مكافحة الفقر.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"