جونسون يوجه بمراجعة أزمة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وجه بإجراء مراجعة حكومية لأزمة المهاجرين، معربا عن امتعاضه "للإخفاق" في الحد من أعداد الوافدين عبر فرنسا.

وقالت الصحيفة إن جونسون كلف وزير مجلس الوزراء ستيفن باركلي بالإشراف على جهود الحكومة لإيجاد الحلول، والتأكد من أن الإدارات الأخرى إلى جانب وزارة الداخلية تقوم بدورها.

وزاد إحباط بريطانيا بسبب زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من سواحل فرنسا في الأيام الماضية، بعد وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب إنجلترا يوميا الأسبوع الماضي، حيث وصل نحو 22 ألف لاجئ هذا العام.

المصدر: "رويترز"