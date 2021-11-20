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واشنطن تزوّد أوكرانيا بزورقي دورية لتعزيز قواتها في البحر الأسود

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واشنطن تزوّد أوكرانيا بزورقي دورية لتعزيز قواتها في البحر الأسود
Reuters
الولايات المتحدة ترسل زورقي دورية لتعزيز البحرية الأوكرانية قرب البحر الأسود (صورة من الأرشيف)
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عبرت مضيق الدردنيل سفينة أمريكية تحمل زورقي دورية استخدمهما خفر السواحل الأمريكي وأعيد تجهيزهما لتزويد البحرية الأوكرانية بهما، قاصدة ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود.

وتلقى بحارة أوكرانيون تدريبا مكثفا على الزورقين في الولايات المتحدة.

وحصلت أوكرانيا على زورقين مماثلين في عام 2019.

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وتلقى بحارة أوكرانيون تدريبا مكثفا على الزورقين في الولايات المتحدة حيث حصلت أوكرانيا على زورقين مماثلين عام 2019.

وتقول السفارة الأمريكية في كييف إن الزورقين جزء من مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 2.5 مليار دولار بدأ تقديمها عام 2014 بعد عودة شبه جزيرة القرم لقوام روسيا، ما اعتبرته أوكرانا "ضما واحتلالا".

وأصبحت القرم إقليما روسيا بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي الذي نظم هناك في مارس 2014، فيما تعتبر كييف والدول المؤيدة لها القرم جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا.

المصدر: رويترز

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