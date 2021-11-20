الجيش الإسرائيلي يحبط عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية (صورة)

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إحباط الجيش عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية.

وقال إن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم مشتبها به في منطقة المطلة من لواء حيرام الإقليمي.

وأضاف أن الجنود ضبطوا 41 عبوة مخدرات وعلبة ذخيرة بمئات الآلاف من الشواقل تركها على الفور.

وأفاد بأنه تم تسليم النتائج للشرطة الإسرائيلية لمزيد من التحقيق.

وأكد أن قوات الجيش والشرطة تواصل البحث عن المشتبه به.

وصرح بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التهريب تم على الأرجح من لبنان إلى إسرائيل.

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المصدر: RT