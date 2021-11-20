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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية (صورة)
Reuters
الجيش الإسرائيلي يحبط عملي, تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود اللبنانية
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إحباط الجيش عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية.

وقال إن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم مشتبها به في منطقة المطلة من لواء حيرام الإقليمي.

وأضاف أن الجنود ضبطوا 41 عبوة مخدرات وعلبة ذخيرة بمئات الآلاف من الشواقل تركها على الفور.

وأفاد بأنه تم تسليم النتائج للشرطة الإسرائيلية لمزيد من التحقيق.

وأكد أن قوات الجيش والشرطة تواصل البحث عن المشتبه به.

وصرح بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التهريب تم على الأرجح من لبنان إلى إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية (صورة)
https://idfanc.activetrail.biz/20112021

المصدر: RT

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