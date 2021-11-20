إعادة فتح منتجعات التزلج شمالي إيطاليا رغم مخاوف كورونا

أعادت السلطات الإيطالية فتح منتجعات التزلج شمالي البلاد لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كورونا، غير أن ارتفاع عدد المصابين يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا.

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وقال فابيو ساكو رئيس كونسورتيوم سكايراما، الذي يضم العديد من المنتجعات في منطقة ترينتينو ألتو أديجي، إنه كان ينتظر إعادة التشغيل منذ مارس من العام الماضي عندما فرضت إيطاليا الإغلاق... "إنها حقا لحظة مثيرة".

وأشار ساكو إلى "بعض الشكوك والخوف بسبب الاتجاه التصاعدي للوباء لكن المنتجعات في سكايراما وأنحاء ترينتينو مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وتجتاح أوروبا موجة رابعة من الوباء الذي أجبر النمسا المجاورة لإيطاليا على إعلان الإغلاق الكامل، كما لم تستبعد ألمانيا اتخاذ إجراءات مماثلة.

المصدر: رويترز