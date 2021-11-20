قرغيزستان.. منع السفر بدلا من الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الأسبق

أعلنت المحكمة العليا القرغيزية اليوم السبت إخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق تيمير سارييف ومنع سفره، على ذمة التحقيق في قضية فساد.

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وفي 3 أغسطس الماضي أوقفت هيئة الأمن القومي القرغيزية سارييف الذي كان يترأس حكومة البلاد بين 2015 و2016، بعد الاشتباه بضلوعه في ملفات فساد متعلقة بتطوير منجم "كومتور"، أكبر منجم للذهب في البلاد.

وحسب التحقيق، كان سارييف أثناء عمله وزيرا للاقتصاد قلل صوريا من حجم الأضرار البيئية الناجمة عن تطوير المنجم.

يذكر أن اتهامات بالفساد قد تم توجيهها أيضا في إطار القضية نفسها لرئيس البرلمان الأسبق أصيلبيك جينبيكوف، والنائب الأول الأسبق لرئيس الوزراء طايربيك سارباشيف وعدد من نواب البرلمان.

المصدر: "تاس"