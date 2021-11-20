مينسك: رجال الأمن في بولندا وليتوانيا حاولوا طرد 490 مهاجرا إلى بيلاروس قسرا
Sputnik
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قالت هيئة حرس حدود بيلاروس إن عناصر الأمن في بولندا وليتوانيا حاولوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، طرد 490 مهاجرا إلى بيلاروس، بما في ذلك حوالي 350 من بولندا وأكثر من 140 من ليتوانيا.
وأضافت الهيئة في بيانها اليوم: "خلال اليوم الماضي، حاول الجانب الليتواني طرد تسع مجموعات للمهاجرين، والجانب البولندي – 12 مجموعة. ومن جهة لاتفيا، كانت هناك محاولة واحدة لطرد 20 لاجئا على الأقل بالقوة".
ووفقا لبيان الهيئة، لا يزال الوضع على الحدود متوترا حاليا، وذلك في ظل "المحاولات المستمرة لطرد مجموعات اللاجئين بالعنف وقسرا من أراضي الدول المجاورة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
المصدر: تاس
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