اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية
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اندلاع حريق في مبنى بالقرب من ميدان الأوبرا في باريس
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شب حريق ضخم في بناية تقع بالقرب من ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وذكرت الوكالة أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.
المصدر: "رويترز"
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