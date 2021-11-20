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اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية

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اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية
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اندلاع حريق في مبنى بالقرب من ميدان الأوبرا في باريس
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شب حريق ضخم في بناية تقع بالقرب من ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

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وذكرت الوكالة أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.

المصدر: "رويترز"

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