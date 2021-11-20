"طالبان" ترحب بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب الموظفين بقطاعي التعليم والصحة
Reuters Jorge Silva
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رحبت حركة "طالبان" بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "ترحب الإمارة الإسلامية وتقدر مبادرة ألمانيا وهولندا التي تدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة"، مشيرا إلى أن "الإمارة الإسلامية ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة".
اسلامي امارت د آلمان او نيدرلنډ هیوادونو د دې اقدام هرکلی او ستاینه کوي، چې د تعلیم او روغتیا په برخو کې د ټولو نارینه او ښځینه کارمندانو معاشونه ورکوي.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 19, 2021
اسلامي امارت به په شفاف ډول د معاشاتو په رسولو کې مرسته او همکاري کوي.
المصدر: RT
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