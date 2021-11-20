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"طالبان" ترحب بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب الموظفين بقطاعي التعليم والصحة

أخبار العالم

Reuters Jorge Silva
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رحبت حركة "طالبان" بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "ترحب الإمارة الإسلامية وتقدر مبادرة ألمانيا وهولندا التي تدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة"، مشيرا إلى أن "الإمارة الإسلامية ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة".

المصدر: RT

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