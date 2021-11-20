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بايدن يعفو عن الديكين الروميين بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود

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بايدن يعفو عن الديكين الروميين بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود
Reuters JONATHAN ERNST
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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن: "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

المصدر: رويترز

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