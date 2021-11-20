سيناتور أمريكي بارز يدعو لفرض عقوبات على روسيا في حال "اجتياحها" أوكرانيا

طرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز تعديلا تشريعيا، يدعو لفرض عقوبات "مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا".

ويطالب التعديل الرئيس الأمريكي بحظر دخول الأراضي الأمريكية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن التعديل أيضا عقوبات ضد بنوك ومؤسسات حكومية روسية وقطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، إضافة إلى عقوبات تشمل الدين الحكومي الروسي.

وتنص المبادرة كذلك على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على علاقة بمشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

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وأفاد موقع Axios الإعلامي الأمريكي بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يرغبون في اعتماد التعديل بشأن "السيل الشمالي 2" قبل أي تطورات في أوكرانيا فيما لم يتم طرح التعديل المقترح من قبل مينينديز على التصويت بعد.

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية أعربت في الفترة الأخيرة عن قلقها إزاء التحركات المزعومة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

ورفضت روسيا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا تقوم بأي حشد للقوات قرب الحدود، وأنها تحرك قواتها داخل أراضيها وهذا شأن داخلي بحت، وأن تلك التحركات لا تمثل أي تهديد لأحد.

المصدر: وكالات