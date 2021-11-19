البيت الأبيض: ساليفان وقالن بحثا قضايا إقليمية ودولية

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان بحث مع إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وجنوب القوقاز.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، بما فيها الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا وجنوب القوقاز".

وأضاف: "ناقشا أيضا، أهمية الحفاظ على الاستقرار في شرق البحر المتوسط".

وأشار بيان عن الرئاسة التركية إلى أن "قالن أجرى اتصالا هاتفيا مع ساليفان، بحثا فيه العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير التعاون العسكري، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا الوضع في أفغانستان، والمساعدات الإنسانية ووحدة الأراضي السورية، وتطهيرها من الإرهاب، والتطورات السياسية في ليبيا والانتخابات المرتقبة".

وأضاف: "تطرقا أيضا إلى تفاصيل الآلية الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن".

المصدر: "نوفوستي" + "الأناضول"