باكستان ترفع الحظر المفروض على "تيك توك" للمرة الرابعة

رفعت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام الباكستانية مرة أخرى الحظر المفروض على "تيك توك"، بعد أربعة أشهر من حجبه.

وجاءت الخطوة بعد تأكيدات من خدمة مشاركة المقاطع المصورة الصينية الشهيرة بأنها ستسيطر على انتشار المحتوى غير اللائق.

وهذه هي المرة الرابعة خلال 15 شهرا التي تفرض فيها هيئة الاتصالات الباكستانية هذا الحظر وترفعه.

وحظرت باكستان "تيك توك" الخدمة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب الباكستانيين، لأول مرة في أكتوبر 2020 بسبب ما وصفته بشكاوى واسعة النطاق حول المحتوى "غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل" للخدمة.

وقالت الهيئة إن خدمة "تيك توك" أكدت لباكستان أنها ستحظر أيضا المستخدمين الذين يقومون بتحميل "محتوى غير قانوني".

وتم تنزيل تطبيق الخدمة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية 39 مليون مرة في باكستان.

المصدر: أ ب