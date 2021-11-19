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باشينيان وعلييف يتفقان على إطلاق خط اتصال مباشر بين وزيري الدفاع

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باشينيان وعلييف يتفقان على إطلاق خط اتصال مباشر بين وزيري الدفاع
Sputnik
منطقة لاتشين جنوب شرق أذربيجان قرب الحدود مع أرمينيا - أرشيف
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على إطلاق خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع في البلدين.

وجاء في بيان عن المجلس، أن "ميشيل اتفق مع باشينيان وعلييف عقب محادثات هاتفية على إطلاق خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع في البلدين، بهدف منع الحوادث حول قره باغ".

وأضاف البيان أن "الاتصال المباشر سيكون بمثابة آلية لمنع الحوادث العرضية".

كما اتفق ميشيل مع الجانبين على عقد اجتماع في بروكسل في إطار قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه الشرقيين في 15 ديسمبر المقبل.

المصدر: "تاس"

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