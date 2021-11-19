واشنطن: نرحب بتصريحات بوتين حول الحوار معنا والحل السلمي في دونباس

رحب البيت الأبيض بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الحوار بين موسكو وواشنطن لتسوية الخلافات، وعن الحل السلمي للنزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الجمعة، إن الرئيس بوتين "تطرق إلى دائرة واسعة من المواضيع، بما فيها العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وضرورة الحفاظ على الحوار لتسوية الخلافات، ونحن متفقون معه في ذلك".

وتابعت: "نرحب بتصريح الرئيس بوتين بشأن الحل السلمي للنزاع في دونباس".

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وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تصريح الرئيس الروسي، الذي أدلى به خلال اجتماع في وزارة الخارجية، حيث أكد أن الدول الغربية "تتخذ موقفا سطحيا" من التحذيرات الروسية وحديث موسكو عن "الخطوط الحمر"، وتوريدات الأسلحة لأوكرانيا التي ستؤدي إلى التصعيد في دونباس.

وسأل الصحفي ما إذا كانت الولايات المتحدة تميل إلى الإصغاء لتحذيرات موسكو بشأن "الخطوط الحمر"، أو إلى تقديم المساعدة لأوكرانيا.

فقالت بساكي: "نتمسك بما يتجاوب مع مصالح الولايات المتحدة ومصالح أمننا القومي".

المصدر: تاس