واشنطن ترد على رسالة "طالبان" للكونغرس

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست أن على حركة "طالبان" محاربة الإرهاب، وتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الأقليات لتحصل على الاعتراف بها.

وقال ويست في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن رسالة حركة "طالبان" إلى الكونغرس الأمريكي التي دعت فيها الحركة لـ"بناء الثقة" مع اشنطن لتفادي كارثة إنسانية في أفغانستان، كانت "تشوه الحقائق" عن الوضع في أفغانستان، حيث كانت "أزمة إنسانية رهيبة" أصلا.

4/5 We will continue clear-eyed, candid diplomacy with the Taliban. Legitimacy & support must be earned by actions to address terrorism, establish an inclusive government, & respect the rights of minorities, women & girls – including equal access to education & employment. — U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) November 19, 2021

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لـ"طالبان" منذ سنوات أنه "إذا سعت "طالبان" للسيطرة العسكرية بدلا من التسوية التفاوضية مع الأفغان، فإن المساعدات الحيوية غير المساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي... سيتم وقفها تقريبا. وهذا ما حدث".

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وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل إبداء "اليقظة" تجاه "طالبان"، مشيرا إلى أنه "من أجل الحصول على الشرعية والدعم يجب اتخاذ خطوات لمحاربة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الأقليات والنساء، بما في ذلك الفرص المتكافئة في التعليم والتوظيف".

وقال إن الولايات المتحدة ستواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مشيرا إلى أن واشنطن قدمت 474 مليون دولار هذا العام لمساعدة الأفغان.

المصدر: RT