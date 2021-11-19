 
مباشر

إيطاليا تسجل 48 وفاة و10544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 48 وفاة و10544 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
إيطاليا تسجل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا و10544 إصابة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrx2

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 69 الخميس، وانخفاض إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة إلى 10544 من 10638.

وسجلت إيطاليا 133082 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

وسجلت 4.9 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا