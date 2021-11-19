إيطاليا تسجل 48 وفاة و10544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 69 الخميس، وانخفاض إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة إلى 10544 من 10638.

وسجلت إيطاليا 133082 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

وسجلت 4.9 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز