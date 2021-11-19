إيطاليا تسجل 48 وفاة و10544 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 69 الخميس، وانخفاض إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة إلى 10544 من 10638.
وسجلت إيطاليا 133082 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
وسجلت 4.9 مليون إصابة حتى الآن.
المصدر: رويترز
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