بوتين وميرضيائيف يدعوان لتعزيز التنسيق في حوكمة الإنترنت

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف لتعزيز التنسيق الدولي لتحسين إدارة الإنترنت، وضمان حقوق متكافئة للدول.

وجاء في بيان مشترك عن الرئيسين عقب لقاء ثنائي في موسكو: "يقر الرئيسان بالحاجة إلى تعزيز تنسيق التعاون في الأمم المتحدة وغيرها من الحلبات الدولية لتحسين إدارة الإنترنت، وضمان حقوق متكافئة للدول في المشاركة في إدارة الإنترنت وتعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات".

وأضاف البيان: "يشكل الاستخدام المدمر لتكنولوجيا المعلومات تهديدا مباشرا ومتزايدا للمواطنين والمجتمع والدولة".

وتابع: "قلقون من تزايد إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لأغراض تتعارض مع مهام الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين".

ووقعت روسيا وأوزبكستان على 18 وثيقة، وقالت الخدمة الصحفية لرئيس أوزبكستان: "عقب المحادثات، تبنى الرئيسان بيانا مشتركا حول التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي. وبوجه عام وفي إطار الزيارة تم التوقيع على 18 وثيقة ثنائية".

وأكد الرئيسان على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين القائمة على الشراكة الاستراتيجية والتحالف، وشددا على ضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

المصدر: "تاس"