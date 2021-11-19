زاخاروفا: مجلس منظمات المغتربين الروس يعلق نشاطه بسبب ضغوط غير مسبوقة من الأمن الأمريكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مجلس تنسيق أعمال منظمات المغتربين الروس بالولايات المتحدة، اضطر لوقف نشاطه بسبب ضغوط غير مسبوقة من قبل الأمن الأمريكي.

واعتبرت زاخاروفا، أن الهيئات الأمنية المختصة، انتهكت الحقوق القانونية للروس في الحفاظ على هويتهم.

وأضافت زاخاروفا: "في 18 نوفمبر، اضطر مجلس تنسيق أعمال منظمات المغتربين الروس بالولايات المتحدة، إلى تعليق عمله العام بسبب ضغوط شديدة وغير مسبوقة من الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة، وذلك في انتهاك للحقوق القانونية لأبناء الجالية الروسية، في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، والحفاظ على الروابط الحرة داخل الشتات ومع روسيا".

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وشددت زاخاروفا، على أن نشاط مجلس تنسيق أعمال منظمات المغتربين الروس بالولايات المتحدة، لا ينتهك القانون الأمريكي.

المصدر: تاس