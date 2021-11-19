رئيس بلغاريا يقر بتبعية القرم لروسيا ويثير غضب كييف

قال الرئيس البلغاري رومين راديف، إن شبه جزيرة القرم روسية التبعية، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى استدعاء سفير بلغاريا للحصول على تفنيد.

وجاء تصريح الرئيس البلغاري، خلال مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات، حيث قال راديف عندما سئل عن تبعية شبه الجزيرة: "في الوقت الحالي، القرم روسية التبعية".

وشدد الرئيس راديف، الذي يريد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، على أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ويجب أن تكون العلاقات مع موسكو براغماتية.

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من جانبها قالت الخارجية الأوكرانية، في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إنه تم التأكيد للسفير "أن كلمات الرئيس البلغاري الحالي لا تسهم في تنمية علاقات حسن الجوار بين أوكرانيا وبلغاريا". وشددت الوزارة على أن هذه الكلمات "غير لبقة وغير مقبولة".

من جانبه، أكد السفير البلغاري دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا، وأشار إلى أن بلغاريا شاركت حتى في ما يسمى بـ "منصة القرم".

المصدر: وكالات