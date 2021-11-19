إسرائيل: تسجيل بؤرتين لإنفلونزا قابلة للانتقال إلى البشر

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن العثور على بؤرتين من بؤر الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 التي من المحتمل أن تنتقل إلى البشر.

وأوضحت الوزارة أن البؤرة الأولى هي في حظيرة لطيور الديك الرومي في كيبوتس عين تسوريم والثانية في حظيرة للبط في كفار باروخ.

وقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات تفشي المرض في أوروبا وآسيا في الأيام الأخيرة لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، في إشارة إلى أن الفيروس شديد العدوى ينتشر بسرعة مرة أخرى، مما يضع صناعة الدواجن في حالة تأهب.

وذكرت "رويترز" سابقا أن حالات تفش سابقة للمرض المذكور أدت إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور، كما يؤدي تفشيه أيضا إلى فرض قيود تجارية.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT