"من حقي كزعيم سابق".. مسؤول ماليزي يدافع عن طلبه مكافأة عقارية

أثار طلب رئيس الوزراء الماليزي السابق، منحه منزلا وأرضا تقدر قيمتها بـ 100 مليون رينغت (24 مليون دولار)، على الرغم من إدانته بالكسب غير المشروع، ردود فعل شرسة.

إقرأ المزيد

وطلب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق منحه منزلا وأرضا تقدر قيمتها بـ 100 مليون رينغت، مدافعا عن طلبه قائلا إنه من حقه كزعيم سابق للبلاد.

وقال: "أعطتني الحكومة ثلاث قطع أرض للاختيار من بينها، لذا اخترت واحدة. إن الإسكان يمنح لجميع رؤساء الوزراء السابقين". وأضاف "إن سعر 100 مليون رينغت قدمه موقع على شبكة الإنترنت مرتبط بمنافسيه".

وأثار الأمر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي تساءل عما إذا كان صحيحا أن الحكومة ستوافق على طلب نجيب كمكافأة على فترة ولايته.

وتولى نجيب منصبه في عام 2009، لكنه أطيح به في الانتخابات العامة 2018 بعد احتجاج شعبي على فضيحة فساد واسعة النطاق تورط فيها صندوق الدولة أم بي دي 1.

من جهته، رأى زعيم المعارضة أنور إبراهيم، أنه إذا وافق مجلس الوزراء على الطلب، فإن ذلك سيكون "غير أخلاقي وغريبا تماما" لأن نجيب أدين وحكم عليه بالسجن 12 عاما العام الماضي بتهمة الفساد المرتبط بفضيحة إم دي بي 1.

المصدر: AP