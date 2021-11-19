 
مباشر
عاجل
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد اتخاذها إجراءات لحظر "حماس" بالكامل

بكين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك "روح الأولمبياد"

أخبار العالم

بكين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك
Reuters
الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrs0

اتهمت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانتهاك "روح الأولمبياد" بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يفكر في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

إقرأ المزيد
بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا
بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان".

وتأتي التصريحات الصينية، إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "ينظر" في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.

وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن هذا "أمر ننظر فيه".

يذكر أن بكين تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في فبراير المقبل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن "إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني انه بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات لكن الممثلين الرسميين للحكومة لن يحضروا.

المصدر: أ ف ب 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا