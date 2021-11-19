قاذفات استراتيجية روسية تحلق فوق بحار بيرنغ وتشوكشي وأوخوتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز Tu-95MS، حلقتا برفقة مقاتلات من طراز Su-35s ، فوق بحار بيرنغ وتشوكشي وأوخوتسك.

وذكرت الوزارة، أن تحليقات هذه الطائرات الحربية الروسية، جرت وفقا للخطة المعتمدة. ونوهت الوزارة، بأن هذه الطائرات حلقت فوق المياه الدولية في البحار المذكورة أعلاه، حوالي عشر ساعات بشكل إجمالي.

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ويشار إلى أن التحليقات الجوية بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للبحار والمحيطات المحيطة بروسيا، تجري بصورة منتظمة.

وشددت الوزارة على أن، جميع المناورات التي تقوم بها القوات الجوية -الفضائية الروسية تتم بمراعاة دقيقة للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وكالات