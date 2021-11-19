كوريا الجنوبية تدعو إلى استخدام أسرة المستشفيات بكفاءة بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-غيوم إلى إدارة أسرة المستشفيات بكفاءة حيث ما زالت البلاد تشهد عددا متزايدا من الحالات الخطرة لمرضى كورونا.

وقال كيم خلال اجتماع مع رؤساء 22 مستشفى في منطقة العاصمة سيئول إن "أولوية الحكومة ستتمثل في إضافة أسرة المستشفيات بسرعة ودعم الموارد الطبية المطلوبة في المستشفيات في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "هناك مخاوف من أن رحلتنا للعودة إلى الحياة الطبيعية قد تتوقف لبعض الوقت إذا لم نتمكن من التغلب على هذه الأزمة".

وتأتي دعوة كيم وسط مخاوف متزايدة بشأن سعة أسرة العناية المركزة، في منطقة العاصمة التي تمثل حوالي 80% من حالات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية.

واعتبارا من يوم أمس الخميس تم شغل 78.2% من أسرة العناية المركزة في منطقة العاصمة، مع تسجيل سيئول نسبة 80.9%، ما دق أجراس الإنذار للسلطات الصحية.

وفي السياق، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن البلاد أبلغت عن 3034 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 409099 إصابة.

كما تم تسجيل 28 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 3215 حالة وفاة.

المصدر: "يونهاب"