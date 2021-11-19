الخارجية الفرنسية: لم نعلق على تصريحات حول أي علاقات لروسيا بالوضع على حدود بيلاروس

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه لم يعلق على تصريحات حول أي علاقات بين روسيا والوضع على حدود بيلاروس.

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وأكد لودريان، أنه لم يعلق على تصريحات حول أي علاقات بين روسيا والوضع على حدود بيلاروس، مشددا في الوقت نفسه على أن البلدين لديهما "علاقات وثيقة".

ووصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بـ "الديكتاتور"، واتهمه بـ "أخذ رهائن" على خلفية الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

ووصل آلاف المهاجرين إلى بيلاروس على أمل العبور منها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود بين بيلاروس وبعض بلدان الاتحاد، وخاصة بولندا، وسط برودة جو قارسة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بتدبير الأزمة للضغط عليه، بعد العقوبات التي فرضها على مينسك، لكن الأخيرة نفت ذلك مرارا.

المصدر: RT