بولندا تسجل عدة عمليات عبور جماعية للحدود ليلا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إنه تم تسجيل عدة محاولات لعبور جماعي غير قانوني للحدود مع بيلاروس خلال الليلة الماضية.

وذكر الوزير في حديث تلفزيوني، أن الليلة الماضية لم تكن مختلفة عن سابقاتها. وأضاف الوزير: "كانت هناك عدة محاولات من هذا القبيل".

ونوه بأن "هذه المحاولات جرت من جانب مجموعات تتكون من عدة عشرات من الأشخاص".

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ووفقا له، تقوم خدمات بيلاروسية "بقيادة وتوجيه المهاجرين، وتنفذ عمليات استطلاع، وتختار الأماكن الأكثر ملاءمة للاقتحام، وتزود المهاجرين من الشرق الأوسط بمختلف الوسائل التي يستخدمونها عند عبور الحدود".

من جانبها، قالت هيئة حرس حدود البولندية، في تغريدة على تويتر: "حاولت مجموعتان كبيرتان عبور الحدود بالقوة - إحداهما تضم ​​500 والأخرى - 50 أجنبيا. وأبدى المهاجرون شراسة وعدوانية خلال ذلك".

ووفقا لها، فقط في 18 نوفمبر شهدت الحدود البولندية 255 محاولة عبور من بيلاروس.

المصدر: تاس