بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب
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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بتقارير تفيد بسعي وزارة الداخلية البريطانية لإدراج حركة حماس" بجناحيها السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب.
وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي تمكنها من العمل العسكري. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".
חמאס הוא ארגון טרור, פשוט כך.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021
"הזרוע המדינית" מאפשרת את הפעילות הצבאית שלו. אותם טרוריסטים - רק בחליפות.
תודה וההערכה רבה לידידי @BorisJohnson על המנהיגות בנושא. https://t.co/wh35KtEDzb
يتبع..
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