 
مباشر
عاجل
بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب

بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب

أخبار العالم

بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrqh

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بتقارير تفيد بسعي وزارة الداخلية البريطانية لإدراج حركة حماس" بجناحيها السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي تمكنها من العمل العسكري. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا