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منع شخصيات "شارع سمسم" من المشاركة في مؤتمر للحزب الجمهوري

أخبار العالم

منع شخصيات
Reuters
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أعلن مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في الولايات المتحدة منع شخصيات "شارع سمسم" (وهي دمى متحركة) من المشاركة في مؤتمر للحزب الجمهوري لأنهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشر مؤتمر (CPAC) تغريدتين توجه فيهما إلى شخصيات البرنامج Elmo وBig Bird وBert وErnie بعبارات لا لبس فيها أنهم لن يكونوا موضع ترحيب في المؤتمر الذي سيعقد بين 24 و27 فبراير 2022 في فلوريدا، بعد موافقة Sesame Street على التطعيمات.

وكان حساب "تويتر" الخاص بـBig Bird، نشر مؤخرا تغريدة جاء فيها أن الشخصية حصلت على لقاح كوفيد-19، مما دفع بعض الجمهوريين اليمينيين، مثل سناتور تكساس تيد كروز، إلى وصف تطعيم الشخصية الخيالية بأنها "دعاية حكومية موجهة إلى الأطفال".

المصدر: RT

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