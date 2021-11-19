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الإعلام الإسرائيلي: أردوغان أعرب لبينيت عن رغبته بتوثيق العلاقات مع إسرائيل

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الإعلام الإسرائيلي: أردوغان أعرب لبينيت عن رغبته بتوثيق العلاقات مع إسرائيل
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كشف الإعلام الإسرائيلي عن بعض تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الخميس بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر حكومي رفيع أن الرئيس التركي أعرب خلال الاتصال عن الرغبة في توثيق العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدر ان المكالمة الهاتفية استمرت حوالي ربع ساعة وأن المناخ الذي سادها كان "جيدا نسبيا"، رغم أن أردوغان أثار خلالها القضية الفلسطينية فيما امتنع بينيت عن التعقيب عليها.

وفي وقت سابق أعلن مكتب رئاسة الوزراء أن بينيت شكر أردوغان على تدخله شخصيا من أجل إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين نتالي وموردي اوكنين من السجن التركي، كما أثنى بينيت على عمل قنوات الاتصال بين إسرائيل وتركيا بنجاعة وسرية لحل الأزمة.

المصدر: "مكان"

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