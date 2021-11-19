تقرير: أردوغان يطالب إسرائيل بالتعبير عن امتنان علني بعد الإفراج عن الزوجين المحتجزين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من القيادة الإسرائيلية أن تعبر علنا عن امتنانها بعد مساعدته بالإفراج عن الزوجين الإسرائيليين اللذين كانا محتجزين.

وقال التقرير إن "أردوغان مهتم بشكل خاص بالحصول على مكالمات هاتفية تقديرية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتصوغ"، مشيرا إلى أن "أردوغان قال لبينيت خلال الاتصال الذي استمر لحوالي 15 دقيقة، إن حقيقة أن ناتالي أوكنين لديها ابن يبلغ من العمر خمس سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة كان عاملا في الإسراع بإطلاق سراحها".

وقد شكر بينيت أردوغان على "مشاركته الشخصية" في إطلاق سراح الزوجين، وعبر عن تقديره لتعامل الجانب التركي مع القضية على جميع المستويات في الأيام الأخيرة من أجل حل الأمر.

وطبقا لمكتب بينيت، يعد هذا الاتصال "الأول من نوعه" بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ العام 2013.

وكان الزوجان الإسرائيليان موردي ونتالي اوكنين، وصلا فجر يوم أمس الخميس إلى تل أبيب من تركيا بعدما احتجزا هناك للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في اسطنبول.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"